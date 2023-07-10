"الزكاة " تدعو الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقرارات "مايو ويونيو"

وحثّت الهيئة، المنشآت، على المسارعة إلى تقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني https://zatca.gov.sa، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدّته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.