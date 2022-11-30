"سيمبسون": السعودية ستكون من أقوى خمس دول في الجذب السياحي

يُذكر أن القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة تشهد حضور أكثر من 3000 مشارك من أكثر من 140 دولة في الرياض، من بينهم وزراء، وقادة أكبر مجموعات الفنادق وشركات الضيافة في العالم، كما يُعد هذا الحدث الأكثر تأثيرًا في مجال السفر والسياحة على مدار العام.