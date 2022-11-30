"سيمبسون": السعودية ستكون من أقوى خمس دول في الجذب السياحي

عبّرت جوليا سيمبسون الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة عن سعادتها الغامرة بوجودها في السعودية، وخصّت "سبق" بالحديث عن زيارتها ونجاح قمة السفر العالمي.
وقالت "سيمبسون": "زرت السعودية أربع مرات وشاهدت في كل مرة أمورًا جديدة سعدت بها كثيرًا، وأهم شيء أن السعوديين شعب مذهل بأخلاقه وعاداته وتقاليده العريقة".
وأوضحت أنها شاهدت الكثير عن العلا وعسير والرياض والمملكة بشكل عام، ولكنها رأت الواقع أفضل، والأكثر تأثيرًا، كما توقعت أن السعودية ستكون من أقوى خمس دول في العالم من ناحية الجذب السياحي.
وأشارت إلى أن هذه النسخة تعد الأفضل على مرّ تاريخ المجلس من حيث عدد الحضور والتنظيم، وضخامة التقنيات والتجهيزات، مضيفةً: "لقد عبر السعوديون الحدود في تنظيم القمة الـ22".
وكشفت عن اهتمام القمة بالبحوث البيئية والاجتماعية، وأن هناك مشروعًا كبيرًا للأبحاث؛ لتقديم تقارير دقيقة وتتبع تأثير مختلف الأنشطة الخاصة بالقطاع السياحي على البيئة.
ولفتت "سيمبسون" أن القمة شهدت أجندة تعزيرية لقطاعات النقل والخدمات والطبيعة وتخصيص بين 220 و310 مليارات دولار سنويًا حتى العام 2030 لهذا الهدف، أي ما يعادل 2-3٪ من مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي البالغ 10 تريليونات دولار.
يُذكر أن القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة تشهد حضور أكثر من 3000 مشارك من أكثر من 140 دولة في الرياض، من بينهم وزراء، وقادة أكبر مجموعات الفنادق وشركات الضيافة في العالم، كما يُعد هذا الحدث الأكثر تأثيرًا في مجال السفر والسياحة على مدار العام.