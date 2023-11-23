لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك لدعم جهود منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة

ومثل المركز في التوقيع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وعن منظمة الصحة العالمية المدير الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، وذلك في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.