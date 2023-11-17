شراكة اعلامية بين عملاق التكنولوجيا "هواوي تكنولوجيز" وشركة سبايكا

وبالإضافة إلى ذلك، فإن النظام يتمتع بمزايا فريدة، حيث يوفر قاعدة بيانات ضخمة تسهل استخراج تقارير متنوعة وشاملة وغنية بالمعلومات مما يسهم في اتخاذ قرارات سليمة وفقًا للمتغيرات في عالم البث التلفزيوني و منصات OTT مثل نيتفلكس وشاهد وغيرهما، ومن بين المزايا البارزة للنظام الجديد، أنه يعتمد على أجهزة مؤمنة ضد الظروف الجوية، ما يضمن استمرارية الخدمة دون التأثر بالظروف الجوية السائدة.