شراكة اعلامية بين عملاق التكنولوجيا "هواوي تكنولوجيز" وشركة سبايكا

أعلنت شركة "سبايكا للرصد الإعلامي" الأربعاء وضمن فاعليات فعاليات افتتاح الكونغرس العالمي للإعلام عن شراكة إعلامية بين مع العملاق العالمي؛ شركة "هواوي تكنولوجيز المحدودة".
ويقام الكونغرس العالمي للإعلام في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من مجموعة أدنيك بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات في الفترة ما بين 14-16 نوفمبر الجاري.
وتهدف الشراكة النوعية التي أعلنت عنها سبايكا إلى تعاون إعلامي في الحدث الإقليمي الهام، حيث تتولى شركة هواوي عرض تكنولوجيا متقدمة في مجال مراقبة جودة البث التلفزيوني طورتها الشركة الوطنية الرائدة في مجال تقنيات الرصد الإعلامي "سبايكا للرصد الإعلامي"وقدمتها عبر نظام مبتكر باسم "نظام مراقبة جودة البث". وعلق السيد بهاء قاسم المدير التنفيذي لشركة سبايكا أن هذه الخطوة تعتبر انجازاً عظيما لقدرة الشركات في المنطقة من تطوير تقنيات تتبناها أحد أكبر الشركات العالمية مثل عملاق التكنولوجيا "هواوي .
وفي معرض حديثه عن هذه الخطوة ذكر السيد إياد عدوان مدير إدارة البحوث والتطوير في شركة سبايكا بأن هذا النظام تم تطويره للمؤسسات الإعلامية والجهات المعنية لتسهيل عمليات مراقبة وتسجيل قوة الإشارة وجودة البث للقنوات التلفزيونية على مدار الساعة سواء كانت تنقل عبر الأقمار الصناعية أو منصات OTT، وتجري عمليات مراقبة وتسجيل قوة الإشارة وجودة البث لحظيًا في الزمن الفعلي (Real Time)، مما يتيح لمديري النظام التفاعل الفوري والسريع عند انقطاع البث.
ويسجل النظام فترات البث والانقطاعات باستمرار، ويرسل تنبيهات تلقائية عند وقوع انقطاع في أي من القنوات. ليكون أداة حيوية فاعلة على مستوى المؤسسات الإعلامية من حيث المساعدة من تحسين جودة خدماتها وعلى المستوى الرسمي من حيث تمكين الهيئات الرسمية من مراقبة الإعلام بيسر واحترافية ودقة عالية وتحقيق أهدافها التنظيمية والرقابية لقطاع الإعلام لديها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن النظام يتمتع بمزايا فريدة، حيث يوفر قاعدة بيانات ضخمة تسهل استخراج تقارير متنوعة وشاملة وغنية بالمعلومات مما يسهم في اتخاذ قرارات سليمة وفقًا للمتغيرات في عالم البث التلفزيوني و منصات OTT مثل نيتفلكس وشاهد وغيرهما، ومن بين المزايا البارزة للنظام الجديد، أنه يعتمد على أجهزة مؤمنة ضد الظروف الجوية، ما يضمن استمرارية الخدمة دون التأثر بالظروف الجوية السائدة.
يذكر أن شركة "سبايكا" كانت قد كشفت خلال معرض الخليج الدولي لتقنية المعلومات - جيتكس قبل فترة قصيرة عن خدمة مبتكرة أخرى في مجال الرصد الإعلامي الشامل تحت اسم "MediaInsight360" وهي الخدمة التي تعرض بدورها على منصتها في الكونغرس ويمكن للإعلاميين والجمهور الاطلاع عليها في المنصة المخصصة لها في المعرض المصاحب للقمة .