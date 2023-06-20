على غرار طلاب اليابان في إجازتهم الصيفية.. "كردي": نريد رحلات لطلاب مدارسنا للتعرف على محافظات المملكة

ويروي "كردي" ما شاهده في اليابان، ويقول: "في اليابان التي أقمت فيها عدة سنوات وجدت مدارسهم تقوم بترتيب رحلات ثقافية لطلبتها، يزورون فيها بصحبة مدرسيهم العديد من كبرى الشركات التي تتعاطى التصنيع وتجارة الاستيراد والتصدير؛ للوقوف على الأنشطة الصناعية والاجتماعية والسياسية لمؤسساتها، وعلى طبيعة العلاقات التي تربط بلدهم ببقية بلدان العالم، يغطون في تجوالهم مدن اليابان، وما يميز كل مدينة عن المدن الأخرى في الإنتاج والعطاء".