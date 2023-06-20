على غرار طلاب اليابان في إجازتهم الصيفية.. "كردي": نريد رحلات لطلاب مدارسنا للتعرف على محافظات المملكة

على نمط ما يحدث في إجازات المدارس باليابان، يطالب الكاتب الصحفي محمد بشير كردي القائمين على التعليم في بلدنا بالتعاون مع أقسام الإعلام بالوزارات المختلفة، بإعداد رحلات طلابية متعددة تأخذهم إلى محافظات المملكة؛ ليقفوا على ما تسهم به كل محافظة من محافظات المملكة لتثري اقتصاد المملكة وتسارع في إنجاز تنمية 2030 على أكمل وجه.
وفي مقاله "إجازة الصيف المدرسية.. عندنا وعندهم!" بصحيفة "المدينة"، يقول "كردي": "تقترب السنة الدراسية في مدارسنا من نهايتها، ومن إغلاق المدارس أبوابها، وأخذ الطلبة والطالبات إجازة صيفية طويلة، فريق منهم يلتحق بالمدارس الصيفية ليثري معلوماته، وفريق آخر يتجه إلى النوادي الرياضية ليبني جسمه ويحفظه سليمًا، والغالبية تقصد مراكز التسوق وما في داخلها من مقاصف ومطاعم ودور تسلية، وآخرون يذرع الشوارع جيئة وذهاباً بصحبة معارف لهم دون هدف أكثر من التسلية وإضاعة الوقت".
ويروي "كردي" ما شاهده في اليابان، ويقول: "في اليابان التي أقمت فيها عدة سنوات وجدت مدارسهم تقوم بترتيب رحلات ثقافية لطلبتها، يزورون فيها بصحبة مدرسيهم العديد من كبرى الشركات التي تتعاطى التصنيع وتجارة الاستيراد والتصدير؛ للوقوف على الأنشطة الصناعية والاجتماعية والسياسية لمؤسساتها، وعلى طبيعة العلاقات التي تربط بلدهم ببقية بلدان العالم، يغطون في تجوالهم مدن اليابان، وما يميز كل مدينة عن المدن الأخرى في الإنتاج والعطاء".
ويتوجّه "كردي" للقائمين على التعليم في المملكة، ويقول: "كم سيكون مفيدًا ومهمًا ترتيب القائمين على التعليم في بلدنا بالتعاون مع أقسام الإعلام في وزارات الصناعة والتجارة والسياحة والإعلام رحلات طلابية متعددة تأخذهم إلى محافظات المملكة؛ ليقفوا عن قرب على ما تسهم به كل محافظة من محافظات المملكة لتثري اقتصاد البلد وتسارع في إنجاز تنمية 2030 على أكمل وجه، والله من وراء القصد".