غدًا.. انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لجمعية الإدارة الصحية

ويتضمن المؤتمر عدداً من المحاور التي تنعكس مخرجاتها على تطوير وتحسين الخدمات الصحية في ظل التحول في القطاع الصحي، منها الحوكمة في القطاع الصحي ودور القطاع الصحي الخاص في مستقبل النظام الصحي والذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي وكذلك إدارة الجودة وتجربة المستفيد.