"الالتزام البيئي" ينفّذ أكثر من 5827 زيارة تفتيشية ويرصد 1269 مخالفة

وبلغت نسبة الالتزام البيئي خلال شهر يونيو نحو 89%، وتم رصد نحو 1269 مخالفة بيئية في مختلف مناطق المملكة، وفي الشهر نفسه، أصدر المركز 329 تصريحاً بيئياً للمنشآت، حيث بلغ عدد التصاريح للفئة الأولى 170 تصريحاً وللفئة الثانية 159 تصريحاً.