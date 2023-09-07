قبول 26 طالبًا وطالبة في جامعة الطائف من أيتام "كهاتين" لعام 1445هـ

أعلن فرع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالطائف "كهاتين" في إطار الشراكة المجتمعية بين جمعية كهاتين وجامعة الطائف، وضمن المسار التنموي للجمعية؛ أنه تم قبول عدد 26 يتيمًا/ـة من خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 1445هـ ضمن عشرة تخصصات شملت الطب والهندسة والعلوم التطبيقية والصيدلة وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال والغذاء والتغذية والرياضة والعلوم الشرعية.