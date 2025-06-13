الأردن تدين العدوان الإسرائيلي على إيران

وحذّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، من تبعات هذه الانتهاكات التصعيدية التي تُهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتُفاقم من حدة التوتر ، مجددًا التأكيد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وعلى مسؤولية المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، في التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها، والحيلولة دون الانزلاق نحو مزيد من التوتر والتصعيد.