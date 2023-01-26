لدعم أنشطة الزراعة.. "دليل تنظيمي لإنشاء الحواجز المائية" تدرسه "البيئة"

وأشار "الشيباني" إلى استشعار الوزارة أهمية الاستفادة من مياه الأمطار وجريان المياه في الأدوية؛ لاستخدامات الري ودعم الأنشطة الزراعية، على أن يحكم ذلك نظام واضح وضوابط واشتراطات تنظم نشاط إقامة العقوم وفق أسس علمية وفنية، وبمفهوم جديد يواكب ما تشهده البلاد من تقدم في كل الأصعدة، حيث تدرس حاليًا إصدار دليل تنظيمي لإنشاء العقوم والحواجز المائية وفقًا لنظام المياه واللوائح التنفيذية، والعمل على تقديم الخدمة للمستفيدين والمزارعين من خلال إجراءات إلكترونية وإرشادات ومواصفات فنية، موضحًا أن الوزارة تتطلع إلى تكامل الجهود بين الوزارة وفروعها واللجان والجهات ذات العلاقة؛ لتقديم الدعم اللازم للمزارعين والمستفيدين، والتعاون المثمر في إنجاح هذه التجربة.