المساجد القريبة من الحرم المكي جاهزة لاستيعاب المصلين مع تصاعد الازدحام

وفي بيان صحفي قالت الوزارة: بمتابعة دقيقة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تم توجيه الفرع بمنطقة مكة المكرمة بتكليف شركات الصيانة والتشغيل بالعمل على مدار الساعة لمتابعة كافة احتياجات المساجد وتهيئة مرافقها لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين، كي يؤدوا صلاتهم بكل خشوع وسكينة وسط تكامل في الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب فتح الساحات المحيطة بالجوامع وتهيئتها بالسجاد الفاخر وكافة الخدمات.