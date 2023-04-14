المساجد القريبة من الحرم المكي جاهزة لاستيعاب المصلين مع تصاعد الازدحام

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جاهزية كافة المساجد بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة ومساجد الحل لاستيعاب المصلين في الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك تزامناً مع ما يشهده الحرم المكي من ازدحام بسبب كثرة المعتمرين والمصلين في هذا العام الاستثنائي، وتكاملاً مع كافة جهود قطاعات الدولة المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار .
وفي بيان صحفي قالت الوزارة: بمتابعة دقيقة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تم توجيه الفرع بمنطقة مكة المكرمة بتكليف شركات الصيانة والتشغيل بالعمل على مدار الساعة لمتابعة كافة احتياجات المساجد وتهيئة مرافقها لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين، كي يؤدوا صلاتهم بكل خشوع وسكينة وسط تكامل في الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب فتح الساحات المحيطة بالجوامع وتهيئتها بالسجاد الفاخر وكافة الخدمات.
وكلفت الوزارة فرعها بمنطقة مكة المكرمة بتكثيف الجولات الرقابية بمشاركة 400 مراقب ومراقبة يعملون على مدار الساعة لمتابعة الخدمات المقدمة للمصلين في المنطقة المركزية ومساجد الحل، إلى جانب إطلاق الفرص التطوعية بمشاركة مئات المتطوعين للعناية بالمساجد ومرتاديها وتقديم الوجبات للصائمين والمعتكفين طيلة أيام العشر الاخيرة من رمضان في إطار التكامل مع كافة الاجهزة الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، تحقيقًا وتماشياً مع توجيهات القيادة.