"الآلة لا تتوقّف".. "كاوست" تقيّم "المدمر المزدوج" لفهم نشاط الزلازل بالمملكة

تعاونت مجموعتان بحثيتان في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" للتحقيق ودراسة ظاهرة الزلزال الذي استيقظ عليه سكان جنوب شرق تركيا وشمال سوريا الاثنين الماضي، وتأثيرات الهزة الأرضية العنيفة التي وصلت قوتها 7,8 درجة على مقياس ريختر، مع صدع شرق الأناضول الذي يشكل الحدود بين الصفيحة التكتونية العربية والصفيحة التركية الأناضولية الفريدة كجزء من الاستجابة السريعة الأولية لمثل هذه الكوارث الطبيعية.
وتمثل المجموعتين: مجموعة هندسة وعلوم الأرض للبروفيسور سيغورجون جونسون المتخصصة في دراسة تشوهات القشرة الأرضية، ومجموعة البروفيسور بول مارتن ماي المتخصصة في علوم الزلازل.
واستخدم باحثو "كاوست" المشاركون في هذه الدراسة تقنية معالجة متقدمة لتحليل بيانات الأقمار الاصطناعية، فضلًا عن البيانات الزلزالية والارتدادية لاستنتاج عملية حدوث التصدعات الزلزالية، وستعمل البيانات الزلزالية من المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين التابع لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، على زيادة قواعد البيانات التي يمكن لفرق "كاوست" الوصول إليها عبر مراكز البيانات الدولية ومن أجهزة القياس الميدانية المثبتة في الجامعة، وفي مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية.
ويحاول علماء "كاوست"، من خلال هذه الدراسة، فهم النشاط الزلزالي في المملكة العربية السعودية، وفهم مدى ترابط الصفائح التكتونية العربية بصدع شرق الأناضول الذي يمتد جنوبًا ويرتبط بصدع البحر الميت، وصولًا إلى خليج العقبة والبحر الأحمر، وهي منطقة شهدت أنشطة زلزالية مختلفة في الماضي؛ على سبيل المثال في 22 نوفمبر 1995 وقع زلزال بقوة 7,2 درجة قبالة شاطئ نويبع في خليج العقبة؛ مما تسبب في أضرار كبيرة في البلدات المجاورة، ومنذ ذلك العام تم تسجيل زلازل طفيفة فقط "قوتها أقل من 5,7 درجة" في خليج العقبة، لكن الأدلة تتراكم على حدوث هزات زلزالية أكبر بلغت قوتها 7,5 درجة تقريبًا في خليج العقبة في الماضي.
وفقًا للبروفيسور "ماي": إذا حدثت الزلازل في الماضي فإنها ستحدث مجددًا؛ لأن "آلة الزلازل العميقة" الداخلية التي تحمل نظام الصدع التكتوني لا تتوقف؛ لهذا السبب تعد مراقبة الزلازل وتقييم المخاطر الزلزالية وخطط الحماية المدنية من الأمور الأساسية. يقول: "من المستحيل التنبؤ بالزلازل، كما أنه من المستحيل منعها؛ لذلك يجب أن نكون على أتمّ الاستعداد. نستخدم في كاوست البيانات الزلزالية وعلم تقسيم الأرض وغيرها من البيانات الجيوفيزيائية والجيولوجية لقياس النشاط الزلزالي والحركات التكتونية، ثم نقوم بتحليل هذه البيانات واستخدامها للخروج بحلول وقائية لتقييم السلامة الزلزالية للبنى التحتية الوطنية وسنّ القوانين والضوابط اللازمة".
ويضيف: "علماء كاوست يجرون أيضًا تحليلات متعمقة للبيانات وعمليات محاكاة واسعة النطاق لتقدير الاهتزازات المستقبلية المحتملة، على سبيل المثال في منطقة خليج العقبة النشطة زلزاليًّا. وتدعم هذه الجهود عمليات ومشاريع التخطيط الحضري والتصميم الآمن للزلازل في المناطق المعرضة لها".
وتظهر خريطة النشاط الزلزالي في 6 فبراير 2023 بالقرب من الحدود التركية السورية، خطوط التصدعات باللون الأسود؛ حيث حدثت الهزة الرئيسية التي بلغت قوتها 7.8 درجة -نجمة حمراء كبيرة- في الساعة 01:17 صباحًا "بالتوقيت العالمي" على نظام صدع شرق الأناضول، ووقعت الهزة الرئيسية الثانية بقوة 7.7 درجة "01:24 مساءً بالتوقيت العالمي" -نجمة حمراء صغيرة- على بعد حوالي 100 كم شمال الأولى عند صدع آخر منفصل بشكل واضح، ويتم ترميز بؤر الهزات الارتدادية حسب وقت حدوثها بعد الصدمة الرئيسية الأولى؛ كل هزة رئيسية لها تسلسل تابع خاص بها يشير مداه المكاني إلى طول التصدع.