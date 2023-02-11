"الآلة لا تتوقّف".. "كاوست" تقيّم "المدمر المزدوج" لفهم نشاط الزلازل بالمملكة

ويحاول علماء "كاوست"، من خلال هذه الدراسة، فهم النشاط الزلزالي في المملكة العربية السعودية، وفهم مدى ترابط الصفائح التكتونية العربية بصدع شرق الأناضول الذي يمتد جنوبًا ويرتبط بصدع البحر الميت، وصولًا إلى خليج العقبة والبحر الأحمر، وهي منطقة شهدت أنشطة زلزالية مختلفة في الماضي؛ على سبيل المثال في 22 نوفمبر 1995 وقع زلزال بقوة 7,2 درجة قبالة شاطئ نويبع في خليج العقبة؛ مما تسبب في أضرار كبيرة في البلدات المجاورة، ومنذ ذلك العام تم تسجيل زلازل طفيفة فقط "قوتها أقل من 5,7 درجة" في خليج العقبة، لكن الأدلة تتراكم على حدوث هزات زلزالية أكبر بلغت قوتها 7,5 درجة تقريبًا في خليج العقبة في الماضي.