معلم بمكة يقطع إجازته المرضية حرصًا منه على إنهاء منهج الحاسب الآلي

"سبق" تواصلت هاتفيًا مع المعلم إبراهيم عبد المحسن العتيبي، حيث قال إنه قطع إجازته المرضية بعد خضوعي لعملية "حصوة" في الحالب مع تركيب دعامة وبعد حصولي على إجازة مرضية لمدة 14 يومًا إلا أني فضلت ألا ابتعد عن طلابي فهم بحاجة ماسة إلى المراجعة معهم وإنهاء ما تبقى من منهج مادة الحاسب الآلي ولأننا على مشارف نهاية الفصل الدراسي الأول ولقرب فترة الاختبارات ولحاجة أبنائي الطلاب إلى أن أكون قريبًا منهم في هذه الفترة، وذلك للرد على استفساراتهم أثناء مراجعة المادة العلمية.