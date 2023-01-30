"أمانة الطائف" تضبط 8577 مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية خلال شهر ديسمبر

وتفصيلاً، جاء ذلك بالتنسيق مع 11 بلدية فرعية ومكتبًا للخدمات البلدية (بلدية شرق الطائف الفرعية، بلدية غرب الطائف، بلدية شمال الطائف الفرعية، بلدية جنوب الطائف الفرعية، بلدية الشفا الفرعية، بلدية الهدا الفرعية، بلدية السيل الكبير الفرعية، بلدية السيل الصغير الفرعية، بلدية الطائف الجديد الفرعية، مكتب الخدمات البلدية في عشيرة ، مكتب الخدمات البلدية في العطيف).