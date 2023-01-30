"أمانة الطائف" تضبط 8577 مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية خلال شهر ديسمبر

ضبطت أمانة الطائف 8577 مخالفة أثناء جولات الإدارات الإشرافية والفروع على المنشآت التجارية للأنشطة المختلفة في الأسواق والمراكز والشوارع التجارية خلال شهر ديسمبر الماضي.
وتفصيلاً، جاء ذلك بالتنسيق مع 11 بلدية فرعية ومكتبًا للخدمات البلدية (بلدية شرق الطائف الفرعية، بلدية غرب الطائف، بلدية شمال الطائف الفرعية، بلدية جنوب الطائف الفرعية، بلدية الشفا الفرعية، بلدية الهدا الفرعية، بلدية السيل الكبير الفرعية، بلدية السيل الصغير الفرعية، بلدية الطائف الجديد الفرعية، مكتب الخدمات البلدية في عشيرة ، مكتب الخدمات البلدية في العطيف).
وأوضحت أمانة الطائف استمرار الحملات الرقابية من قِبل الإدارات الإشرافية والفروع البلدية وتكثيفها، بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية للأنشطة المختلفة، لحفظ أمن الغذاء وسلامته، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، وضمان الالتزام بمتطلبات مزاولة الأنشطة التجارية وتطبيق الاشتراطات والتعليمات، وبرنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
وبيّنت أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت، وتطلق حملات توعوية على كل الأسواق ومنافذ البيع، والتي تستهدف التعريف بالاشتراطات وضوابط البيع اللازم توافرها في منافذ البيع، وإشراك المستهلكين باعتبارهم شركاء إستراتيجيين فعالين، سعيًا لتوفير وتطوير الخدمات بما يتلاءم مع جودة وتنمية الحياة.
وأهابت الأمانة بضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة مشاهدة بالمنشآت المخالفة أو غير الملتزمة بالاشتراطات والتعليمات، من خلال مركز 940 للوقوف على الملاحظات ومعالجتها على الفور .