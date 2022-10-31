حديقة السويدي تنقل فلكلور الشعب السوداني وعاداته لزوار موسم الرياض 2022

ضمن تجارب ثقافة الشعوب التي يقدمها موسم الرياض 2022 تحت شعار فوق الخيال، تتواصل فعاليات "الأسبوع السوداني" التي انطلقت أمس في منطقة حديقة السويدي إحدى مناطق الموسم الترفيهية الـ15، ليعيش الزوار تجربةً مختلفةً مع ثقافة هذا البلد الشقيق وأكلاته وتراثه، إذ تشمل الفعاليات عروضاً متجولة وأخرى على مسرح السويدي، إضافة إلى منطقة البازار، وتجربة الأكل، ومنطقة الكرنفال، وتجربة الزراعة.
وقد شهدت منطقة حديقة السويدي مع انطلاق الفعاليات "الأسبوع السوداني" تدفق الزوار الذين حرصوا على الحضور بالأزياء السودانية، ومن أشهرها الجلابية، التي وصفوها بالمريحة وسهلة الارتداء، إلى جانب تمتعهم بتجربة تذوّق أشهر المأكولات السودانية، وفي مقدمتها: الكمونية والسيريه والفسيخ والقيمة، وأصناف الحلويات التي اشتهرت بها الخرطوم وأم درمان، ومنها: الباصطا والعوّامة والبسيمة.
وتفاعل مرتادو المنطقة مع الرقصات الشعبية من الفلكلور ضمن فعاليات "الأسبوع السوداني" التي أدتها فرقة متخصصة على أنغام الأغنية السودانية الشهيرة "الليلة بالليل.. نمشي شارع النيل"، كما أدى عازف الساسكفون الفنان أيمن الطيّب على مسرح السويدي وصلات موسيقية نالت إعجاب الحضور الذين امتلأت بهم المدرجات.
وتضم منطقة البازار ضمن فعاليات "الأسبوع السوداني" نقاط بيع للمنتجات السودانية، مثل الملابسة الشتوية والعباءات والبخور والأطياب، إضافة إلى المشغولات والمنتجات التراثية، والمكسرات والأعشاب، ويمارس متخصصون الرسم على الوجه ونقش الحناء على الكفوف في ركن مخصّص لذلك.
وتستقبل منطقة حديقة السويدي الزوار ضمن فعاليات "الأسبوع السوداني يوميّاً من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، ومن المقرر أن تستمر تلك الفعاليات حتى الخامس من شهر ديسمبر المقبل، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط .