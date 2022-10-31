حديقة السويدي تنقل فلكلور الشعب السوداني وعاداته لزوار موسم الرياض 2022

وقد شهدت منطقة حديقة السويدي مع انطلاق الفعاليات "الأسبوع السوداني" تدفق الزوار الذين حرصوا على الحضور بالأزياء السودانية، ومن أشهرها الجلابية، التي وصفوها بالمريحة وسهلة الارتداء، إلى جانب تمتعهم بتجربة تذوّق أشهر المأكولات السودانية، وفي مقدمتها: الكمونية والسيريه والفسيخ والقيمة، وأصناف الحلويات التي اشتهرت بها الخرطوم وأم درمان، ومنها: الباصطا والعوّامة والبسيمة.