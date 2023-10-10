"آركو" تدين الاستهداف الهمجي للمدنيين في غزة وتؤكد أنه انتهاك للقوانين الدولية

وعبّرت المنظمة عن قلقها المتزايد إزاء تصاعد الأعمال العسكرية في غزة ومحيطها، حيث تصاعد التوتر بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، مما أسفر عن المزيد من الخسائر البشرية، وتُعزى بعض هذه الخسائر إلى استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وسيارات الإسعاف والفرق الطبية.