"آركو" تدين الاستهداف الهمجي للمدنيين في غزة وتؤكد أنه انتهاك للقوانين الدولية

أصدرت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بيانًا قويًا أوردَته المنظمة لـ"سبق" يؤكد أن استهداف المدنيين والبنية المدنية وسيارات الإسعاف في قطاع غزة يشكل انتهاكًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.
وعبّرت المنظمة عن قلقها المتزايد إزاء تصاعد الأعمال العسكرية في غزة ومحيطها، حيث تصاعد التوتر بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، مما أسفر عن المزيد من الخسائر البشرية، وتُعزى بعض هذه الخسائر إلى استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وسيارات الإسعاف والفرق الطبية.
وأضافت المنظمة أن هذا الاستهداف يعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي وتجاوزًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالقانون الإنساني والتي تم توقيعها والموافقة عليها من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وجددت المنظمة المطالبة بوقف هذه الانتهاكات وتحميل المجتمع الدولي مسؤوليته في ذلك، يجب على المجتمع الدولي العمل بجدية لوقف هذه الانتهاكات وتوفير حماية أفضل للمدنيين والبنية المدنية، ويجب أيضًا توفير ممرات آمنة للعناية بالضحايا، وضمان دخول الفرق الإغاثية والمساعدات الإنسانية وضمان سلامتها.
وتأتي هذه الدعوة من منظمة "آركو" كتأكيد على الحاجة الملحّة لوقف الاعتداءات على المدنيين والتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. إن حماية الأبرياء والبنية المدنية يجب أن تكون في صدارة الأولويات لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.