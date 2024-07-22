محليات
"الغذاء والدواء" تتيح خدمة الاعتراض على تصنيف منتج إلكترونياً
تعزيزاً للشفافية والتواصل الفعّال مع العملاء ودعم تمكين المستثمرين
أعلنت هيئة الغذاء والدواء، إتاحتها خدمة الاعتراض على تصنيف منتج إلكترونياً؛ تعزيزاً للشفافية والتواصل الفعّال مع العملاء.
وأوضحت الهيئة، أن الخدمة تعزّز الشفافية بالتواصل مع العملاء، وتدعم تمكين المستثمرين من استكمال الإجراءات النظامية.
وأضافت "الغذاء والدواء"، أن الخدمة إلكترونية مرتبطة بطلب التصنيف الأساسي، وتقدم خلال 30 يوماً من قرار التصنيف، مع تقديم البيانات الداعمة للطلب.