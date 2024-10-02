"الحصيني": غداً أول طالع الصرفة.. تعتدل فيه الأجواء نهاراً وتبرد بالليل

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ أن يوم غد الخميس يشهد دخول طالع "الصرفة"، الذي يستمر لمدة 13 يوماً.
وقال "الحصيني"؛ إن العرب أطلقوا هذا الاسم على الطالع لانصراف الحر وطلوعه تدريجياً، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، وتختفي فيه السحب القادمة من الشرق.
وأضاف "الحصيني"؛ تبدأ الأجواء بالاعتدال خلال النهار مع بقاء الجو حاراً في الظهيرة، وتزداد برودة الليل، ومتوقع الأسبوع المقبل -إن شاء الله- تحسنٌ في درجات الحرارة وانخفاضٌ طفيفٌ مقداره من ثلاث إلى أربع درجات مئوية عمّا هي عليه هذه الأيام.