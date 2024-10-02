"الحصيني": غداً أول طالع الصرفة.. تعتدل فيه الأجواء نهاراً وتبرد بالليل

وأضاف "الحصيني"؛ تبدأ الأجواء بالاعتدال خلال النهار مع بقاء الجو حاراً في الظهيرة، وتزداد برودة الليل، ومتوقع الأسبوع المقبل -إن شاء الله- تحسنٌ في درجات الحرارة وانخفاضٌ طفيفٌ مقداره من ثلاث إلى أربع درجات مئوية عمّا هي عليه هذه الأيام.