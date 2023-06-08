بأكثر من 253 مليون ريال.. "المياه" تدعم كفاءتها في مكة والمشاعر بـ 10 مشروعات

أعلنت شركة المياه الوطنية اكتمال جميع استعداداتها لإدارة قطاعي المياه والخدمات البيئية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام 1444هـ، مؤكدة أنها نفذت خطتها التشغيلية والفنية لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا الموسم ترجمة لتوجيهات القيادة التي تحرص على تسخير جميع الإمكانات والموارد لخدمة حجاج بيت الله الحرام، لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر.
وأكد الرئيس التنفيذي المهندس نمر بن محمد الشبل جاهزية الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام، والتي وضعت منذ وقت مبكر، وركزت على توفير كميات المياه اللازمة، والتي سيتم توزيعها وضخها إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في موسم الحج، بكمية خزن تشغيلي واستراتيجي تصل إلى أكثر من (3) ملايين متر مكعب، من أجل تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
وقال الشبل: "بلغت تكلفة المشاريع التطويرية للبنية التحتية التي نفذتها الشركة وأشرفت عليها بالمشاعر المقدسة أكثر من (253) مليون ريال، حيث تم تنفيذ عدة مشاريع لتطوير البنية التحتية، ودعم إمدادات المياه، ورفع كفاءة الشبكات بالمشاعر المقدسة، وزيادة سعة خطوط نقل مياه الصرف الصحي، وذلك لضمان تقديم أرقي الخدمات لضيوف الرحمن".
وأوضح أن المشاريع تشمل دعم إمدادات المياه في مشعر عرفات، وإعادة تأهيل خزانات المياه والمضخات، ورفع كفاءة إمدادات شبكة التبريد (المكيفات الصحراوية) بمشعر منى، ودعم المراقبة اللحظية لجودة المياه لتفعيل الإجراءات الاستباقية، ودعم إمدادات خزانات المياه، وزيادة سعة خطوط نقل مياه الصرف الصحي، وتحسين ورفع كفاءة شبكة المياه بمشعر منى.
وأشار إلى أن العمليات التشغيلية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُدار من خلال غرف المراقبة والتحكم عبر نظام (سكادا) المتخصص في متابعة ضغوط المياه في الشبكات والخزانات بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة بإشراف كوادر وطنية مدربة عددها أكثر من (2000) عنصر بشري.
وبيّن الشبل أن ضخ المياه مستمر على مدار الساعة في المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة بمتوسط كميات تصل إلى (700) ألف متر مكعب يوميًا، مع استمرارية ضخ المياه إلى جميع أحياء مكة المكرمة بمعدل (22) ساعة يوميًا، إضافة إلى تشغيل محطات التعبئة (الأشياب) التابعة للشركة بمكة المكرمة بكامل طاقتها الاستيعابية، وذلك لتلبية طلبات الصهاريج للأحياء التي لا تتوفر فيها شبكات مياه خلال هذا الموسم.
وشدد على أن الشركة ستواصل تنفيذ أعمالها تحقيقًا لأهدافها بتقديم جميع الخدمات للحجاج منذ قدومهم وحتى مغادرتهم.