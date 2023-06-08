بأكثر من 253 مليون ريال.. "المياه" تدعم كفاءتها في مكة والمشاعر بـ 10 مشروعات

وبيّن الشبل أن ضخ المياه مستمر على مدار الساعة في المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة بمتوسط كميات تصل إلى (700) ألف متر مكعب يوميًا، مع استمرارية ضخ المياه إلى جميع أحياء مكة المكرمة بمعدل (22) ساعة يوميًا، إضافة إلى تشغيل محطات التعبئة (الأشياب) التابعة للشركة بمكة المكرمة بكامل طاقتها الاستيعابية، وذلك لتلبية طلبات الصهاريج للأحياء التي لا تتوفر فيها شبكات مياه خلال هذا الموسم.