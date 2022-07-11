وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-؛ بمناسبة نجاح حج هذا العام 1443هـ، بتوفيق الله -عز وجل-، ثم بفضل اهتمام وتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.