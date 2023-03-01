إقامة حفل جائزة رئاسة شؤون الحرمين للتميز في دورتها السادسة

نظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حفل جائزة التميز في دورتها السادسة لعام 1443/ 1444هـ للمبدعين والمتميزين على مستوى إدارات الرئاسة ووكالتها بالمسجد النبوي، وذلك في قاعة الشيخ الحصين بمبنى وكالة شؤون المسجد النبوي.
وألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كلمة خلال الحفل عبّر فيها عن سروره بأنه انضم هذا اليوم إلى ركب المتميزين في الجائزة بدورتها السادسة لعام 1444هـ، شاكراً الله على فضله، ثم الشكر لولاة الأمر على ما يقومون به من رعاية جليلة للحرمين الشريفين وقاصديهما، وتهيئة جميع الأجواء المتميزة ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.
وأضاف: هذه الجائزة عظيمة في فكرتها ومسددة في رؤيتها ونبيلة في رسالتها وقيمة في قيمها ومباركة في أهدافها وأيضاً في حياديتها، ودولتنا دولة التميز ورؤية بلادنا 2030 هي رؤية تميز وأبناء هذه البلاد وشعبها متميز ولله الحمد والمنة، ومنسوبو الرئاسة تميزهم واضح وملحوظ وليس بذلك غريباً.
عقب ذلك، ألقى نائب أمين الجائزة وكيل الرئيس العام للقياس والجودة والريادة والإبداع والتميز المؤسسي عبدالرحمن بن راشد الصاعدي كلمة، أكّد خلالها أن جائزة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للتميز في دورتها السادسة تحظى باهتمام قائد الجودة والتميز والإبداع بالحرمين الشريفين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتجسد الجائزة في دورتها السادسة أروع معاني الشكرِ والوفاء والعرفان لكل مجتهدٍ ومميزٍ ومبدعٍ سخر عقله وجوارحه لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
وأضاف: تنوعت الجائزة في هذا العام في الفئات التي تخص الأفراد والإدارات التي تواكب تطلعات الرئاسة وتحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية، والتي بلغ عدد فئاتها (12) فئة شارك فيها (أكثر من 90 مشاركاً ومشاركة) وعمل على تقييم هذه الملفات (20) مقيّماً داخلياً من أبناء الرئاسة والوكالة، وكُوِنت لجنة تحكيمٍ خارجية شارك فيها نخبة من أعضاء المجلس السعودي للجودة.
وفي ختام الحفل، تم تكريم المتميزين من منسوبي الرئاسة ووكالتها بالمسجد النبوي.
يُذكر أن رؤية جائزة الرئاسة في دورتها السادسة هي الريادة في العمل المؤسسي والتميز في خدمة الحرمين، كما أن للجائزة أهدافها؛ منها استدامة العمل المؤسسي المتميز في جميع المستويات الإدارية والميدانية والارتقاء بمستوى الأداء في الجودة والتميز المؤسسي ونشر ثقافة الإبداع والإسهام في مواكبة المتغيرات والمستجدات، إضافة إلى إبراز دور المتميزين وتكريمهم ودعم مكانتهم وإذكاء روح التنافس الإيجابي للإسهام في تحقيق الإبداع.