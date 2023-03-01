إقامة حفل جائزة رئاسة شؤون الحرمين للتميز في دورتها السادسة

وألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كلمة خلال الحفل عبّر فيها عن سروره بأنه انضم هذا اليوم إلى ركب المتميزين في الجائزة بدورتها السادسة لعام 1444هـ، شاكراً الله على فضله، ثم الشكر لولاة الأمر على ما يقومون به من رعاية جليلة للحرمين الشريفين وقاصديهما، وتهيئة جميع الأجواء المتميزة ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.