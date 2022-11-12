بمشاركة 28 ألف مستفيد.. منتدى "مسك" العالمي يختتم نسخته السادسة

اختتمت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" النسخة السادسة من منتدى مسك العالمي، الذي شهد حضور أكثر من (28) ألف مستفيد.
وقد استضافت العاصمة الرياض النسخة الاستثنائية من المنتدى العالمي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، خلال يومي الـتاسع والعاشر من نوفمبر الحالي.
وأعلنت اللجنة المنظمة للمنتدى حضور أكثر من 14 ألف مستفيد؛ بينما تفاعل عبر البث المباشر لفعاليات المنتدى أكثر من 14 ألف زائر من 64 دولة.
وشارك في منتدى مسك العالمي نخبةٌ من المسؤولين والقادة والمبدعين والمفكرين المحليين ومن أنحاء العالم.
وأثرى 214 متحدثًا المحورَ الرئيسي للمنتدى "جيل التغيير" من خلال 253 فعالية تراوحت ما بين جلسات حوارية وورش عمل ومساحات تفاعلية لبث احتياجات مجتمع الشباب في مسرح مسك، ومجلس مسك، ومعمل المهارات، وملتقى القادة، وركن التطوير المهني، ومقهى الرواد، ومعرض مسك 10، وكذلك قرية الاستدامة.
وشهد المنتدى توقيع 16 اتفاقية بين مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" وعدد من الجهات في القطاع العام والخاص وغير الربحي.
وأُطلق على هامش المنتدى برنامج "الشركات المليارية" الذي يدعم الشركات التقنية ذات النمو المتسارع.
يُذكر أن النسخة الاستثنائية والأضخم من منتدى مسك العالمي، واكبت احتفالية ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس مؤسسة محمد بن سلمان "مسك".