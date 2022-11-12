بمشاركة 28 ألف مستفيد.. منتدى "مسك" العالمي يختتم نسخته السادسة

وأثرى 214 متحدثًا المحورَ الرئيسي للمنتدى "جيل التغيير" من خلال 253 فعالية تراوحت ما بين جلسات حوارية وورش عمل ومساحات تفاعلية لبث احتياجات مجتمع الشباب في مسرح مسك، ومجلس مسك، ومعمل المهارات، وملتقى القادة، وركن التطوير المهني، ومقهى الرواد، ومعرض مسك 10، وكذلك قرية الاستدامة.