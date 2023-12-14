بالصور.. "شارك 4" في "طبية الملك سعود" ينطلق مركزًا على تدريب الطلاب

دشّن نائبُ رئيس جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان، معرضَ "شارك 4" الذي نظّمته وحدة كفاءة الإنفاق بالإدارة التنفيذية للتخطيط الاستراتيجي في المدينة الطبية الجامعية، التي تتمثّل في استعراض المشاريع والمبادرات التي تحقّق كفاءة الإنفاق.
جاء ذلك بحضور نوّاب رئيس الجامعة، والمدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية الأستاذ الدكتور أحمد الهرسي، وعدد من عمداء الكليات، وضيوف الحفل ممثلي القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضح المديرُ التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي في المدينة الطبية الجامعية الدكتور صالح بن صالح، أن المعرض في نسخته الرابعة يهدف إلى تعزيز وتطوير الأهداف السابقة للمعرض، بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للمدينة الطبية الجامعية في نشر ثقافة كفاءة الإنفاق والأثر المالي للمدينة الطبية الجامعية، وتعزيز العلاقات مع شركاء النجاح والقطاع الخاص، وتبادل الخبرات والأفكار الإبداعية.
وأشار إلى أن "شارك 4" يشهد مبادرات جديدة تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية المتمركزة على المريض، بجودة عالية؛ لتلبية احتياجات المرضى، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وزيادة التركيز على تدريب طلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا بالكليات الصحية في جامعة الملك سعود، وإيجاد طرق تمويل جديدة من خلال الاستثمار الحصيف لضمان الاستدامة المالية، وتعزيز البحوث الصحية لتحسين خدمات الرعاية الصحية، ودعم تطوير الطلاب والموظفين، وتعزيز القيمة التنافسية محليًّا ودوليًّا، وتحقيق الكفاءة التشغيلية وتقليل الهدر.