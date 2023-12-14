بالصور.. "شارك 4" في "طبية الملك سعود" ينطلق مركزًا على تدريب الطلاب

وأشار إلى أن "شارك 4" يشهد مبادرات جديدة تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية المتمركزة على المريض، بجودة عالية؛ لتلبية احتياجات المرضى، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وزيادة التركيز على تدريب طلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا بالكليات الصحية في جامعة الملك سعود، وإيجاد طرق تمويل جديدة من خلال الاستثمار الحصيف لضمان الاستدامة المالية، وتعزيز البحوث الصحية لتحسين خدمات الرعاية الصحية، ودعم تطوير الطلاب والموظفين، وتعزيز القيمة التنافسية محليًّا ودوليًّا، وتحقيق الكفاءة التشغيلية وتقليل الهدر.