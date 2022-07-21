"أمانة المدينة المنورة" تكشف تفاصيل ما أثير عن تداخل أرض مواطن مع أراضٍ حكومية مؤجرة لمستثمر

كشفت أمانة منطقة المدينة المنورة في بيان نشرته على موقعها في تويتر اليوم، ملابسات ما ذكره أحد الحسابات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تداخل موقع أرض مشروع مستشفى وبرج طبي خاص بسعة 300 سرير مع أرض مملوكة لمواطن في المدينة المنورة، موضحة أن أرض المشروع المشار إليها تقع ضمن نطاق الأراضي البلدية المملوكة للأمانة والتي تسعى إلى تهيئتهـا لاستقطاب المستثمرين إليها بهدف إنشاء مشاريع نوعية تخدم سكان وزوار المدينة المنورة.
وأكدت الأمانة أن الأعمال الإنشائية للمشروع مستمرة ولم تتأثـر مـع التداخل الجزئي لموقع المشروع مع ملكية المواطن والذي اتضح بأن صك ملكيته غير مسجل لدى الأمانة بمساحة لا تتجاوز 10٪ من إجمالي مساحة المشروع الجاري تنفيذه على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز "الدائري الثاني".
وفي هـذا الجانب أوضحت الأمانة أن المواطن تقـدم للأمانة بوثائق الملكيـة لـلأرض المتداخلـة جزئيـاً مـع موقع المشروع وتعمـل الإدارة المختصة على دراسة الصك واتخاذ كافة الاجراءات النظامية التي تكفل حقوق جميع الأطراف، مع ضمان استمرار تنفيذ المشروع وفق الخطة الزمنية المعتمدة.
ودعت الأمانة إلى تحري الدقة في النشر واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية واتباع الممارسات الإعلامية والمهنية.