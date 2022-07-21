"أمانة المدينة المنورة" تكشف تفاصيل ما أثير عن تداخل أرض مواطن مع أراضٍ حكومية مؤجرة لمستثمر

كشفت أمانة منطقة المدينة المنورة في بيان نشرته على موقعها في تويتر اليوم، ملابسات ما ذكره أحد الحسابات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تداخل موقع أرض مشروع مستشفى وبرج طبي خاص بسعة 300 سرير مع أرض مملوكة لمواطن في المدينة المنورة، موضحة أن أرض المشروع المشار إليها تقع ضمن نطاق الأراضي البلدية المملوكة للأمانة والتي تسعى إلى تهيئتهـا لاستقطاب المستثمرين إليها بهدف إنشاء مشاريع نوعية تخدم سكان وزوار المدينة المنورة.