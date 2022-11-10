"الخارجية" توقّع اتفاقية مع مؤسسة "مسك" لتعزيز سبل التعاون المشترك

وقّعت وزارة الخارجية ومؤسسةُ محمد بن سلمان "مسك"، اتفاقية لتعزيز سبل التعاون المشترك في تطوير المحتوى الدبلوماسي في البرامج الشبابية، على هامش منتدى مسك العالمي بنسخته السادسة؛ الذي انطلق يوم أمس الأربعاء في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.