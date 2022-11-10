"الخارجية" توقّع اتفاقية مع مؤسسة "مسك" لتعزيز سبل التعاون المشترك

وقّعت وزارة الخارجية ومؤسسةُ محمد بن سلمان "مسك"، اتفاقية لتعزيز سبل التعاون المشترك في تطوير المحتوى الدبلوماسي في البرامج الشبابية، على هامش منتدى مسك العالمي بنسخته السادسة؛ الذي انطلق يوم أمس الأربعاء في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وحضر توقيع الاتفاقية، مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الدكتور غسان الشبل، والأمين العام للمؤسسة المهندس بدر الكحيل.
وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى الإعداد الدبلوماسي لدى الشباب، وإتاحة الفرص لهم للتمثيل الدولي.