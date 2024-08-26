فتح بوابات سد وادي بيش لاستيعاب كميات المياه الواردة من الأمطار

فتحت المؤسسة العامة للري، ممثلة في فريق سدود منطقة جازان، اليوم، بوابات سد وادي "بيش" بمحافظة بيش، لتصريف كميات من المياه لتخفيض منسوب المياه في بحيرة السد البالغة 117.700.000 متر مكعب، لاستيعاب كميات المياه الواردة نتيجة الحالة المطرية الحالية، ولدعم النشاطات الزراعية وري المزارع وتغذية الآبار والمياه الجوفية على امتداد الوادي وزيادة الغطاء النباتي.