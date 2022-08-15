المدينة المنوّرة والحفر تسجلان أعلى درجة حرارة وأبها الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن المدينة المنوّرة وحفر الباطن سجّلتا 46 درجة مئوية، تليهما الدمام والأحساء 45 درجة، ثم مكة المكرّمة وبريدة ووادي الدواسر والخرج 44 درجة مئوية، والرياض وشرورة والعلا ورفحاء 43 مئوية.