المدينة المنوّرة والحفر تسجلان أعلى درجة حرارة وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن المدينة المنوّرة وحفر الباطن سجّلتا 46 درجة مئوية، تليهما الدمام والأحساء 45 درجة، ثم مكة المكرّمة وبريدة ووادي الدواسر والخرج 44 درجة مئوية، والرياض وشرورة والعلا ورفحاء 43 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 19 درجة مئوية، ثم القريات وطريف 20 درجة والباحة 21 درجة.
وسجّلت جدة وأبها والباحة وجازان والقنفذة أعلى نسبة رطوبة 90%.