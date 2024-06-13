القيادة تعزي رئيس مالاوي في وفاة نائب رئيس الجمهورية ومرافقيه

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة مماثلة قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة نائب رئيس جمهورية ملاوي السيد ساولوس كلاوس تشيليما، ومرافقيه، وأعرب لفخامتكم عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".