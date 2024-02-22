"هيئة مكة" يفعّل الشاشات الإلكترونية بساحات المسجد الحرام برسائل يوم التأسيس

فعَّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشاشات الإلكترونية الواقعة في ساحات المسجد الحرام، لعرض الرسائل التوعوية بشأن احتفاء الرئاسة بيوم التأسيس، والتي تعدُ مناسبة وطنية للاحتفاء بذكرى تاريخ تأسيس الدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون عريقة.