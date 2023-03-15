مهرجان البحر الأحمر يدشن مجموعة من الفعاليات السينمائية.. هذه تفاصيلها

دشن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، مجموعة جديدة من الفعاليات والأنشطة التي تتمحور حول السينما والأفلام، منها 4 فعاليات سينمائية تحتفي بأبعاد صناعة الأفلام لتمكين الكوادر الوطنية الموهوبة من تقديم تجارب سينمائية جديدة، بمشاركة صُنَاع أفلام وخبراء من جميع أنحاء العالم.