مهرجان البحر الأحمر يدشن مجموعة من الفعاليات السينمائية.. هذه تفاصيلها

دشن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، مجموعة جديدة من الفعاليات والأنشطة التي تتمحور حول السينما والأفلام، منها 4 فعاليات سينمائية تحتفي بأبعاد صناعة الأفلام لتمكين الكوادر الوطنية الموهوبة من تقديم تجارب سينمائية جديدة، بمشاركة صُنَاع أفلام وخبراء من جميع أنحاء العالم.
وتضم الفعالية التي تستمر حتى يوم السبت القادم أربعة مشاهد، يهتم مشهدها الأول (الرئيس) بالمجال ما يثري شغفهم، ويثير حماسهم في عالم السينما والتصوير عبر عديد من الجلسات الحوارية
فيما يقدم مشهدها الثاني (الإلهام) أهم موضوعات المحتوى المرئي في مسرح مصغر، ويستعرض الثالث (الإبداع) أعمال الفنانين، ونشر إبداعاتهم للعالم، كما يتناول المشهد الأخير (المعرفة) تبسيط الأفكار بالعلم والفن من خلال ورش تدريبية وتجربة تمثيل.