رئاسة كوريا الجنوبية: ترتيبات اجتماع الرئيس يون سيوك وولي العهد في المرحلة النهائية

قال كيم سونغ-هان مستشار الأمن الوطني في مكتب رئيس كوريا الجنوبية الرئيس يون سيوك-يول: اليوم "الأربعاء": "إن الترتيبات الخاصة بالاجتماع بين الرئيس يون سيوك وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور كوريا الجنوبية غدًا؛ بات في المرحلة النهائية".