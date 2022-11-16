رئاسة كوريا الجنوبية: ترتيبات اجتماع الرئيس يون سيوك وولي العهد في المرحلة النهائية

قال كيم سونغ-هان مستشار الأمن الوطني في مكتب رئيس كوريا الجنوبية الرئيس يون سيوك-يول: اليوم "الأربعاء": "إن الترتيبات الخاصة بالاجتماع بين الرئيس يون سيوك وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور كوريا الجنوبية غدًا؛ بات في المرحلة النهائية".
وأفاد المستشار الرئاسي بأن زيارة ولي العهد ستستغرق عدة أيام؛ وفقًا لوكالة كوريا الجنوبية للأنباء "يونهاب".
من جانبه بيّن مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي أن أجندة وجدول أعمال اجتماع الرئيس يون سيوك مع الأمير محمد بن سلمان غير محددة حاليًّا.
وأضاف أن الاجتماع سيكون على شكل محادثات تتسم بالحرية والصراحة حول مجالات مختلفة، بدءًا من تطوير البنية التحتية الخاصة بالمدن مثل مدينة نيوم، إلى الطاقة النووية وصناعة الدفاع.