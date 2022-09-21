"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح على جازان وعسير والباحة ومكة والشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويكون مائجاً مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية.