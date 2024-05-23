الأحد المقبل.. انطلاق معرض جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز "نحو استدامة الأثر"

ينطلق الأحد المقبل معرضُ جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز تحت شعار "نحو استدامة الأثر" 2024، والذي تنظمه جمعية المبادرات المتميزة بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة في قاعة المؤتمرات والاحتفالات بجامعة جدة.
ويستهدف المعرضُ المشاريعَ التعليمية المشاركة في الجائزة طيلة العشر سنوات الماضية، وإبرازها للمجتمع التعليمي والزوار من المهتمين بالتعليم والاستثمار.
وقال المشرف العام على جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز أسامة الخريجي: إن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على المشاريع الريادية المقدمة من المعلمين والمعلمات لتحويلها إلى مشاريع استثمارية مميزة من خلال مسرعة التعليم الأولى على مستوى المملكة، وتعريف المجتمع التعليمي بالمشاريع التعليمية المميزة والمطبقة داخل الميدان التعليمي من المعلمين والمعلمات.
وأضاف الخريجي أن الإثراء التدريبي وتطوير مهارات المعلمين والمعلمات هو أحد فعاليات المعرض التي سيحظى بها المعلمون والمعلمات الزائرون للمعرض، وسيتم إطلاع المستثمرين من رجال الأعمال على الفرص الاستثمارية من خلال المشاريع التعليمية، وتقديم تجربة مثرية للمشاركين، وفتح نافذة لهم في ريادة الأعمال.
وأشار إلى أن المعرض يحوي عدة أجنحه تتمثل في جناح العارضين بتواجد أكثر من 90 عارضًا، وجناح (منصة الملهمين) الذي يقدم مشاركات وتجارب ملهمة من قيادات المجتمع بحضور أكثر من 10 متحدثين بارزين في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى جناح القاعات التدريبية بتقديم أكثر من 50 ساعة تدريبية تحت إشراف إدارة الأداء التعليمي بتعليم جدة، وجناح لتوقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات والتي ستسهم في تقديم وتسهيل العديد من المبادرات والخدمات للمعلمين والطلاب، إضافة إلى عروض فنية مصاحبة للمعرض مقدمة من جمعية الثقافة والفنون من التراث السعودي ومركز روائع الموسيقى.