الأحد المقبل.. انطلاق معرض جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز "نحو استدامة الأثر"

وأشار إلى أن المعرض يحوي عدة أجنحه تتمثل في جناح العارضين بتواجد أكثر من 90 عارضًا، وجناح (منصة الملهمين) الذي يقدم مشاركات وتجارب ملهمة من قيادات المجتمع بحضور أكثر من 10 متحدثين بارزين في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى جناح القاعات التدريبية بتقديم أكثر من 50 ساعة تدريبية تحت إشراف إدارة الأداء التعليمي بتعليم جدة، وجناح لتوقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات والتي ستسهم في تقديم وتسهيل العديد من المبادرات والخدمات للمعلمين والطلاب، إضافة إلى عروض فنية مصاحبة للمعرض مقدمة من جمعية الثقافة والفنون من التراث السعودي ومركز روائع الموسيقى.