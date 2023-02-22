رئيس "سدايا": يوم التأسيس مناسبة عزيزة نستذكر فيها جهود أئمة الدولة وملوكها

وقال "الغامدي": إن يوم التأسيس مناسبة وطنية نستذكر فيها منجزات الأئمة والملوك وأبناء الوطن من أجل الوحدة وإرساء دعائم الأمن وتوحيد الكلمة؛ لتأسيس دولة عريقة، وشعب يعتز بوطنه وقادته وقيمه وتراثه وهويته، ونعيش اليوم بفضل الله تعالى مرحلة مشرقة في دولة شامخة بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي.