رئيس "سدايا": يوم التأسيس مناسبة عزيزة نستذكر فيها جهود أئمة الدولة وملوكها

رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، التهنئة باسمه واسم منسوبي الهيئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
ونوّه في تصريح بهذه المناسبة، بالجذور التاريخية العريقة لتأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود، مرورًا بالدولة السعودية الثانية، وصولًا إلى توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وقيادة المملكة على أيدي أبنائه الملوك البررة.
وأشار إلى ما تشهده المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين من تقدم ونهضة، واعتزاز المواطنين وفخرهم الكبير بهذه الدولة المُباركة، وارتباطهم الوثيق بقادتها.
وقال "الغامدي": إن يوم التأسيس مناسبة وطنية نستذكر فيها منجزات الأئمة والملوك وأبناء الوطن من أجل الوحدة وإرساء دعائم الأمن وتوحيد الكلمة؛ لتأسيس دولة عريقة، وشعب يعتز بوطنه وقادته وقيمه وتراثه وهويته، ونعيش اليوم بفضل الله تعالى مرحلة مشرقة في دولة شامخة بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي.
واختتم تصريحه، سائلًا المولى الكريم أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمتّعه بالصحة والعافية، ويمدّ في عمره، وأن يشدّ أزره بولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.