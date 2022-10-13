وقال أمير الشرقية: "المنطقة تملك ميزات نسبية تجعلها وجهةً جاذبة في شتى المجالات، وهي بوابة إلى دول الجوار؛ لذلك فإن الاهتمام بتعدد وجهات الطيران وتقديم التسهيلات والمميزات من أجل جذب شركات الطيران؛ يعد أمرًا مهمًّا لنمو المنطقة وتطويرها".