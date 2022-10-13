استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الخميس، الرئيس التنفيذي للمطارات القابضة المهندس سليمان أحمد البسام، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد علي الحسني.
وأكد أمير المنطقة الشرقية، أهمية تعدد وجهات الطيران وجعل مطارات المنطقة الشرقية جاذبة لاستقطاب الشركات العالمية؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، واستحداث مطارات جديدة لخدمة محافظات المنطقة ومواطنيها.
وقال أمير الشرقية: "المنطقة تملك ميزات نسبية تجعلها وجهةً جاذبة في شتى المجالات، وهي بوابة إلى دول الجوار؛ لذلك فإن الاهتمام بتعدد وجهات الطيران وتقديم التسهيلات والمميزات من أجل جذب شركات الطيران؛ يعد أمرًا مهمًّا لنمو المنطقة وتطويرها".
وهنّأ أمير المنطقة الشرقية، المهندس محمد الحسني بمناسبة تعيينه رئيسًا تنفيذيًّا لمطارات الدمام؛ متمنيًا له التوفيق في مهام عمله.
بدوره أعرب "الحسني" عن شكره لأمير المنطقة الشرقية على توجيهاته السديدة، طالبًا من الله العون والتوفيق لخدمة المنطقة وسكانها.