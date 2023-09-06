نيابةً عن وزير الخارجية.. الخريجي يرأس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للحوار العربي - الياباني

نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رأس نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وفد المملكة في أعمال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي - الياباني على مستوى وزراء الخارجية من الجانبين العربي والياباني، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث رأس الجانب العربي وزير الخارجية المصري سامح شكري، فيما رأسه من جانب اليابان وزير خارجيتها يوشيماسا هياشي.