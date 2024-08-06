الرئيس التنفيذي لـ "زين السعودية" سلطان الدغيثر في ذمة الله

{وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.