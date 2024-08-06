الرئيس التنفيذي لـ "زين السعودية" سلطان الدغيثر في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر؛ سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يتغمده بواسع رحمته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وسيُصلى عليه -بمشيئة الله تعالى- بعد صلاة العصر؛ اليوم الثلاثاء 2 /2/ 1446هـ الموافق 6 /8/ 2024 في جامع الراجحي، والدفن في مقبرة النسيم، وسيُختصر العزاء في المسجد والمقبرة.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسّع مدْخله واغسله بالماء والثلج والبَرَد ونقه من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأسكنه الفردوس الأعلى.
{وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.