31 مئوية.. 3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جازان ووادي الدواسر وشرورة أعلى درجة حرارة 31 مئوية فيما سجلت السودة وطريف 5 درجات فقط .