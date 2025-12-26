هيئة العقار تُحيل مطوري 14 مشروعًا مخالفًا للنيابة بعد رصد بيع دون تراخيص

أحالت الهيئة العامة للعقار مطوري 14 مشروعًا عقاريًا إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات تمثلت في مزاولة نشاط البيع على الخارطة واستلام مبالغ مالية من المستفيدين دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة، وذلك في عدد من مدن المملكة، في مخالفة صريحة لأحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية.



وشددت الهيئة العامة للعقار على أنها لن تتهاون في رصد الممارسات والإعلانات العقارية المخالفة التي من شأنها الإخلال بالأنظمة والتشريعات العقارية، أو المساس بموثوقية السوق العقاري وحقوق المتعاملين فيه، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.