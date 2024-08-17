في عمليتين.. إحباط تهريب 225 كجم قات بجازان ومنع ترويج 10 كجم حشيش بجدة

نفّذت الأجهزة الأمنية ضربتين أمنيتين لمواجهة تهريب المخدرات في منطقة جازان ومحافظة جدة.
وفي التفاصيل، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، تهريب (225) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي العملية الأخرى، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (6) مواطنين بمحافظة جدة؛ لترويجهم (10) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.