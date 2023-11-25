موجز "سبق" الأسبوعي: "وقف العدوان الإسرائيلي" عنوانٌ عريض للحراك السعودي الأيام الماضية.. وتبرعات تاريخية لـ"غزة"

كان للمملكة خلال الأسبوع الماضي حراكٌ إنساني، وعمل سياسي مثمر، عنوانه الأبرز "وقف العدوان على غزة"، ضمن مساعيها لوقف آلة الحرب، وتفعيل لغة الحوار تفاديًا لانزلاق المنطقة في نفق اضطرابات سياسية، ضحيتها الشعوب، كما وقع على قاطني غزة بين شبح الجوع ورصاص لا يستثني جسدًا؛ فباتت هذه الجغرافيا الفلسطينية أسيرة المدفعية والصواريخ، وأصوات تفجيرات لا يهدأ دويها.
هذه الجهود قادها سمو ولي العهد -حفظه الله- منذ بداية الأزمة، ما بين قمم واجتماعات ومكالمات، واقتراح حلول ومخارج دبلوماسية توقف النزيف البشري في غزة، كان آخرها ترؤسه وفد السعودية في اجتماع قادة بريكس والدول المدعوة للانضمام.
وفي الجانب الدبلوماسي لعب وزير الخارجية السعودي دورًا واضحًا مترجمًا سياسة السعودية في تعاملها مع الملفات الساخنة، حتى رأس جولة رسمية، شملت عددًا من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إنفاذًا لقرار التكليف الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض.
وبخصوص الشأن الإغاثي لغزة في مواجهة تدهور الظروف الإنسانية هناك، ووقفات السعودية التاريخية، فقد سجَّلت حملة التبرعات للمحاصَرين هناك أعلى رقم في تاريخ الحملات الشعبية السعودية متجاوزة 529 مليونًا، كما وقَّع "إغاثي الملك سلمان" 4 اتفاقيات مع منظمات دولية لإغاثة غزة.
وفي الشأن الداخلي أُعلن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي، وبدء أعمال هيئة التأمين باعتبارها جهة تنظيمية مستقلة لقطاع التأمين، كما دخلت لائحة حماية حقوق المسافرين حيز التنفيذ.
ولا ننسى الحدث الرياضي الأكبر الذي انطلق اليوم، وهو دورة الألعاب السعودية الثانية بجوائز 200 مليون ريال.
وعلى المستوى الدولي استبشر العالم بالهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس بجهود أمريكية-مصرية-قطرية، وتفاعلت السعودية سريعًا مع هذه الخطوة مجددة دعوتها لطرح حلول سياسية فاعلة؛ لوقف إطلاق النار نهائيًّا.