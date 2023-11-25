موجز "سبق" الأسبوعي: "وقف العدوان الإسرائيلي" عنوانٌ عريض للحراك السعودي الأيام الماضية.. وتبرعات تاريخية لـ"غزة"

كان للمملكة خلال الأسبوع الماضي حراكٌ إنساني، وعمل سياسي مثمر، عنوانه الأبرز "وقف العدوان على غزة"، ضمن مساعيها لوقف آلة الحرب، وتفعيل لغة الحوار تفاديًا لانزلاق المنطقة في نفق اضطرابات سياسية، ضحيتها الشعوب، كما وقع على قاطني غزة بين شبح الجوع ورصاص لا يستثني جسدًا؛ فباتت هذه الجغرافيا الفلسطينية أسيرة المدفعية والصواريخ، وأصوات تفجيرات لا يهدأ دويها.