محليات

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية السادسة لمساعدة السودان

تحمل على متنها 30 طناً من السلال الغذائية والمواد الطبية
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية السادسة لمساعدة السودان
سبق
سبق

غادرت مطار الملك خالد الدولي، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة متوجهةً إلى مطار بورتسودان، الدولي تحمل على متنها 30 طناً من السلال الغذائية والمواد الطبية.

جاء ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

السودان
مطار الملك خالد الدولي
الطائرة الإغاثية السعودية

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