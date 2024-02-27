"الرويلي" يتفقَّد الوحدات الأمامية المشاركة في مناورات التمرين المشترك "سيف السلام 12"

وكان في استقبال الرويلي لدى وصوله قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن خالد بن عبدالله الجهني، وقائد قوة رفحاء اللواء الركن فهد بن دهام المرخان، وقائد قوة عرعر اللواء الركن نايف بن منيف الحبيل.