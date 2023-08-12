"رئاسة الشؤون الدينية" تسخر الذكاء الاصطناعي للرد على إجابة السائلين بالمسجد الحرام

ويدعم الروبوت التوجيهي (11) لغة وهي: اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردية، الصينية، البنغالية، الهوساوية, كما يحتوي الروبوت على شاشة (21 بوصة ) تعمل باللمس يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد.