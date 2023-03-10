جناح "سابك" بـ"بيبان 23" يستقطب المهتمين بـ"نساند™" و"نساند للاستثمار™"

ومن خلال جناحها في الملتقى، تقدم "سابك" للجمهور تعريفًا عن شركة "نساند للاستثمار™" وعن دور مبادرة "نساند™" في تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إطلاق استثماراتهم عبر صقل مهاراتهم ومساعدتهم في بناء نماذج الأعمال والتواصل مع الشركات وجهات التمويل، بالإضافة إلى تقديم العديد من ورش العمل والدورات التعليمية لزوار الملتقى ولأصحاب المشروعات والمهتمين بمجال ريادة الأعمال، تتعلق بكيفية اختيار الأفكار وتوفير البيئة المحفزة والاستفادة من الابتكار والتقنية في تطوير أعمالهم الريادية وضمان قدرتها على صنع الإضافة الاقتصادية ومواكبة متطلبات السوق.