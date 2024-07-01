"ثبات للتطوير العقاري" تطلق مشروع "العطرا" في حي النرجس بالرياض

ويعتبر موقع "العطرا" أحد أكثر المواقع النابضة بالحياة في العاصمة، محاطًا بالأماكن الحيوية، وأهم المنشآت التعليميَّة، والخدميَّة، والصحيَّة، والترفيهيَّة، ومراكز التسوُّق والأعمال، علاوةً على مجاورته مجموعةً من الطرق الرئيسية التي توفِّر سهولة التنقل والوصول إلى المشروع في غضون وقتٍ قياسيٍّ وجيز، أبرزها طريق الملك سلمان الذي يتقاطع مع طريق أبو بكر الصديق، والطريق الدائري الشرقي، إضافةً لقربه من مطار الملك خالد الدولي، كما تُحيط بمشروع "العطرا" أحياءٌ حديثةٌ ومتكاملة، أهمُّها حي الملقا، وحي الياسمين.