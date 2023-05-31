وصول أكثر من 198 ألف حاج إلى المدينة المنورة

كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس بلغ 198.670 حاجًّا من جنسيات عدة، قَدِموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.
وأوضحت الإحصائية أن 124.946 حاجًّا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج حتى أمس، بينما استقبل مركز الهجرة البري 7.100 حاج.
وأشارت الإحصائية إلى أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر عددًا بواقع 40.364 حاجًّا في المدينة المنورة، ثم الجنسية الهندية 27.789 حاجًّا، فالباكستانية بعدد 26.749 حاجًّا، ثم بنجلاديش 13.734 حاجًّا، ثم حجاج إيران بواقع 13.004 حجاج.
وبيَّنت أن أكثر من 20 ألف حاج غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة.