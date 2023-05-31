وصول أكثر من 198 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وأشارت الإحصائية إلى أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر عددًا بواقع 40.364 حاجًّا في المدينة المنورة، ثم الجنسية الهندية 27.789 حاجًّا، فالباكستانية بعدد 26.749 حاجًّا، ثم بنجلاديش 13.734 حاجًّا، ثم حجاج إيران بواقع 13.004 حجاج.