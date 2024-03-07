العواصف الغبارية المؤثرة على السعودية.. "المسند": نوعان إحداهما عنيفة

وأوضح "المسند"، أن النوع الأول من العواصف الغبارية الكبرى تظهر عادة في فصلي الشتاء والربيع، وسببها الجبهات الهوائية الباردة، والتي تأتي في مؤخرة المنخفضات الجوية المتوسطية، وتكون قادمة من الشمال الغربي، وهي باردة وعنيفة ومثيرة للغبار، وقد يستمر تأثيرها أكثر من 48 ساعة".