العواصف الغبارية المؤثرة على السعودية.. "المسند": نوعان إحداهما عنيفة

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، عن طبيعة العواصف الغبارية الكبرى التي تؤثر على السعودية؛ مشيرًا إلى أنها نوعان.
وأوضح "المسند"، أن النوع الأول من العواصف الغبارية الكبرى تظهر عادة في فصلي الشتاء والربيع، وسببها الجبهات الهوائية الباردة، والتي تأتي في مؤخرة المنخفضات الجوية المتوسطية، وتكون قادمة من الشمال الغربي، وهي باردة وعنيفة ومثيرة للغبار، وقد يستمر تأثيرها أكثر من 48 ساعة".
وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس": النوع الثاني من العواصف الغبارية الكبرى "عواصف رملية صيفية تنشأ بسبب رياح البوارح".