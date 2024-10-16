شراكة بين "علم" و"بترومين" لتقديم حلول رقمية مبتكرة لإدارة الأساطيل

أعلنت شركة "علم" وشركة "بترومين" عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة وشاملة لإدارة أساطيل المركبات؛ وذلك لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم التحول الرقمي في إدارة الأساطيل، بالإضافة إلى بناء نظام نقل أكثر استدامةً.
صرّح الأستاذ ماجد بن سعد العريفي المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في شركة "عِلم"، بأن اتفاقية الشراكة مع شركة "بترومين" تؤكد حرص "عِلم" على مواصلة دورها الفاعل في تقديم خدمات ذكية وآمنة لمختلف الجهات، وتعزيز التحول الرقمي في قطاع النقل، وذلك لواحدة من كبرى الشركات الوطنية في هذا المجال.
وقال: "تمثل هذه الشراكة خطوة إستراتيجية نحو تعزيز قدراتنا التقنية وتوسيع خدماتنا المبتكرة بما يتماشى مع أهداف النقل المستدام، ونسعى من خلالها إلى تحسين الكفاءة التشغيلية ودعم التحول الرقمي في إدارة الأساطيل، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030".
من جانبه، أعرب الأستاذ جاري ب. فلوم، الرئيس التنفيذي لشركة NTSC وممثل شركة "بترومين"، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع "عِلم" تمثل نقطة تحول في تطوير تكنولوجيا إدارة الأساطيل، وأضاف: "نحن لا نسعى فقط لتعزيز الكفاءة التشغيلية، بل نساهم أيضًا في بناء نظام نقل أكثر استدامة".
الجدير بالذكر أن "عِلم" تتبنى رؤية طموحة تركز على الاستفادة من ابتكارات وتطبيقات الثورة الرقمية لدعم التنمية المجتمعية وتعزيز رفاهية الأفراد وراحتهم، كما تسعى الشركة للإسهام في تطوير عدد من القطاعات، بما في ذلك قطاع النقل، وتفخر "عِلم" بكونها مساهمًا رئيسيًا في دعم الخطط والبرامج الوطنية الطموحة في إطار "رؤية المملكة 2030"، وإرساء دعائم البنية التحتية التكنولوجية المثلى لتحقيق أهداف برنامج التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.