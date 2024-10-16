شراكة بين "علم" و"بترومين" لتقديم حلول رقمية مبتكرة لإدارة الأساطيل

الجدير بالذكر أن "عِلم" تتبنى رؤية طموحة تركز على الاستفادة من ابتكارات وتطبيقات الثورة الرقمية لدعم التنمية المجتمعية وتعزيز رفاهية الأفراد وراحتهم، كما تسعى الشركة للإسهام في تطوير عدد من القطاعات، بما في ذلك قطاع النقل، وتفخر "عِلم" بكونها مساهمًا رئيسيًا في دعم الخطط والبرامج الوطنية الطموحة في إطار "رؤية المملكة 2030"، وإرساء دعائم البنية التحتية التكنولوجية المثلى لتحقيق أهداف برنامج التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.