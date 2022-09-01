"هيئة المراجعين والمحاسبين" تطلق عددًا من المبادرات بحفل الحاصلين على الشهادات المهنية

وتَضَمّن الحفلُ توقيع اتفاقية بين الهيئة وبنك التنمية الاجتماعية، وكذلك اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف دعم المحاسب المرخص ببرامج تمويلية، وتمكينهم من الاستفادة من برنامج العمل الحر، كما تم خلال الحفل استعراض أبرز قصص النجاح للحاصلين على الشهادات، وبعد ذلك تم استعراض فيلم يحكي سيرة عطاء الدكتور عبدالرحمن الحميد -رحمه الله- لما له من إسهامات كبيرة في مهنة المحاسبة والمراجعة.