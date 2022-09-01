"هيئة المراجعين والمحاسبين" تطلق عددًا من المبادرات بحفل الحاصلين على الشهادات المهنية

برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أقامت الهيئة مساء أمس الأربعاء 31 أغسطس 2022م حفل الحاصلين على الشهادات المهنية لعامي 2020م - 2021م تحت عنوان "نجاحنا قصة.. تقدر تعيشها".
بدأ الحفل بكلمة مسجلة لوزير التجارة هنأ خلالها 1733 محاسبًا ومحاسبة لحصولهم على شهاداتهم المهنية في اختبار زمالة الهيئة، وأخصائي ضريبة القيمة المضافة، وفني المحاسبة، ومؤكدًا اهتمام الدولة بمهنة المحاسبة كعنصر أساسي في الاقتصاد.
وتم خلال الاحتفال إطلاق عدد من المبادرات لدعم وتمكين المحاسبين المرخصين ودعم الممكنات المهنية وتطوير بيئة العمل المحاسبي بما يخدم المرخصين ويرفع من كفاءة الخدمات المهنية، وتشجيعًا لممارسة المهنة ودعمها، وتنمية الشراكات المجتمعية الفاعلة؛ حيث تم خلال الحفل تدشين المنهج التعليمي لتخصص المحاسبة؛ ليساهم في تخريج الكفاءات الوطنية المؤهلة وسد فجوة الطلب في سوق العمل، بالإضافة لزيادة نِسَب النجاح في اختبارات الهيئة المهنية.
وتَضَمّن الحفلُ توقيع اتفاقية بين الهيئة وبنك التنمية الاجتماعية، وكذلك اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف دعم المحاسب المرخص ببرامج تمويلية، وتمكينهم من الاستفادة من برنامج العمل الحر، كما تم خلال الحفل استعراض أبرز قصص النجاح للحاصلين على الشهادات، وبعد ذلك تم استعراض فيلم يحكي سيرة عطاء الدكتور عبدالرحمن الحميد -رحمه الله- لما له من إسهامات كبيرة في مهنة المحاسبة والمراجعة.
وفي ختام الحفل كرّم الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس الحاصلين على جائزة التفوق في مواد اختبار الزمالة وشهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة وشهادة فني المحاسبة.